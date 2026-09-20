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«Не хочу оставаться ни минуты»: Савельева скрыла абьюз в семье за историей подруги

«Не хочу оставаться ни минуты»: Савельева скрыла абьюз в семье за историей подруги

Певица порассуждала о токсичных отношениях и кризисе, намекнув на собственный болезненный опыт. Саша Савельева соцсети Александра Савельева снова подняла тему личных отношений в своем блоге — и это происходит на фоне разговоров о ее разводе с актером Кириллом Сафоновым.

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