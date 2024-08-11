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The Spectator: ВСУ лишь ухудшили свое положение атакой на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакой на Курскую область лишь ухудшили свое положение. Такую оценку дает британский журнал The Spectator.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Наши всё прекрасно видели их скопления, на границе с курской областью. Просто пришло время нового этапа: теперь не СВО, а более мощная операция. При которой мы можем теперь рас%ерачить все мосты на усраине.. Сейчас самое главное всех уничтожить, кто перешёл границу и тех кто сидит в &quot;котлах&quot;. Это быдло не принимает нашу благородность и не знают что такое честь. Бог нас простит. 🙏
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