Украинские Су-25 применяют ракеты AASM Hammer

/mediafiles/2025/01/Su-25-AASM-Hammer.mp4 Кадры сброса авиационных ракет AASM-250 Hammer украинскими штурмовиками Су-25 (с) Отрывок из видео ВВС Украины Появились кадры сброса французских высокоточных ракет AASM-250 Hammer класса «воздух-поверхность» украинскими лётчиками штурмовиков Су-25 советской постройки.
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