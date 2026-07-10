Как и ожидалось, ВСУ начали подтягивать под Краматорск остатки всей уцелевшей артиллерии, техники и всех доступных им резервов.
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Как и ожидалось, ВСУ начали подтягивать под Краматорск остатки всей уцелевшей артиллерии, техники и всех доступных им резервов.
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