Психолог Осипова: отношения с родителями определяют эмоциональное благополучие

Многочисленные исследования показывают, что то, как выстраивалась эмоциональная связь ребенка с родителями, может повлиять на выбор партнера, степень самостоятельности в отношениях, а также способность к прощению и толерантности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии