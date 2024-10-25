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Психолог Осипова: отношения с родителями определяют эмоциональное благополучие

Психолог Осипова: отношения с родителями определяют эмоциональное благополучие

Многочисленные исследования показывают, что то, как выстраивалась эмоциональная связь ребенка с родителями, может повлиять на выбор партнера, степень самостоятельности в отношениях, а также способность к прощению и толерантности.

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