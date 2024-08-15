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Невролог Щипицина: звон и шум в ушах могут говорить о гипертонической болезни

Невролог Щипицина: звон и шум в ушах могут говорить о гипертонической болезни

Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина рассказала, что появление шума и звона в ушах может говорить о наличии гипертонической болезни, сахарного диабета или хронической ишемии головного мозга, сообщает РИА Новости.

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