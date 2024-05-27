Путин направил приветствие участникам ПМЭФ-2024

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в котором заявил, что РФ открыта для конструктивного диалога.
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