Учебный год в российских школах начнется 2 сентября

Торжественные мероприятия, посвященные началу учебного 2024-2025 года, пройдут 2 сентября. Провести школьные линейки в понедельник рекомендовало минпросвещения России в связи с тем, что 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье.
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