Перезагрузка молодежной политики: почему сейчас

Дискуссия на тему молодежной политики, вызванная внесением в Госдуму законопроекта о движении «Большая перемена», концентрируется на вопросах о том, что это будет за движение, почему его так назвали, какие цели преследует власть и так далее.
Дискуссия на тему молодежной политики, вызванная внесением в Госдуму законопроекта о движении «Большая перемена», концентрируется на вопросах о том, что это будет за движение, почему его так назвали, какие цели преследует власть и так далее.
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