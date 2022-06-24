Актуальные комментарии

11 777 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина пожиленко
    Паразитическая западная цивилизация, куда входит и ЕС, не может существовать без грабежей, захватов новых территорий ...Саммит ЕС по Украине
  • валентина пожиленко
    Властно-политические особи заигрались в политические игры под названием "международное сотрудничество" и результат на...Патрушев зафиксир...
  • Михаил Шаповалов
    На воре шапка горит.В США опять забес...

Перезагрузка молодежной политики: почему сейчас

Перезагрузка молодежной политики: почему сейчас

Дискуссия на тему молодежной политики, вызванная внесением в Госдуму законопроекта о движении «Большая перемена», концентрируется на вопросах о том, что это будет за движение, почему его так назвали, какие цели преследует власть и так далее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх