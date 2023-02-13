Глава NORAD генерал Хёрк допустил, что военные США сбили три НЛО и один китайский аэростат

В ночь на 13 февраля американские военные сбили еще один объект над территорией Северной Америки. Из четырех сбитых объектов за последнюю неделю достоверно известно происхождение только китайского аэростата, остальные три вызывают у военных и ученых вопросы: за счет чего они держатся в воздухе.
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