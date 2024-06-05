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Медведчук: спецслужбы Запада организовали схему по легитимизации Зеленского

Медведчук: спецслужбы Запада организовали схему по легитимизации Зеленского

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что спецслужбы стран Запада организовали преступную схему легитимизации дальнейшего пребывания у власти украинского президента Владимира Зеленского.

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