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Пока вы спали: россиянам предложили решить квартирный вопрос типовыми домиками

Пока вы спали: россиянам предложили решить квартирный вопрос типовыми домиками

Майские тренды проявили турнаправления для россиян этим летом (за границей дешевле), российские ботаники придумали, как накормить всю страну капустой, а ВОЗ порекомендовала продолжать носить маски даже после отмены обязательного их использования.

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