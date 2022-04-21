Пока вы спали: россиянам предложили решить квартирный вопрос типовыми домиками

Майские тренды проявили турнаправления для россиян этим летом (за границей дешевле), российские ботаники придумали, как накормить всю страну капустой, а ВОЗ порекомендовала продолжать носить маски даже после отмены обязательного их использования.
Майские тренды проявили турнаправления для россиян этим летом (за границей дешевле), российские ботаники придумали, как накормить всю страну капустой, а ВОЗ порекомендовала продолжать носить маски даже после отмены обязательного их использования.
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