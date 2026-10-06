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Аргументы недели

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Главу парка «Патриот» Игоря Васильева взяли по подозрению во взятке на 80 миллионов

Главу парка «Патриот» Игоря Васильева взяли по подозрению во взятке на 80 миллионов

Новости сегодня такие, что хочется просто выдохнуть и спросить: «Серьёзно?» В центре коррупционного скандала — Игорь Васильев, генеральный директор парка «Патриот» в Подмосковье.

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