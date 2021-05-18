Как стать заслуженной медсестрой?

Председатель общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая и главврач Елена Кац на встрече с медсёстрами детской поликлиники № 7 предложили поднять престиж медработников среднего звена и назначить им дополнительные выплаты и льготы.
Председатель общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая и главврач Елена Кац на встрече с медсёстрами детской поликлиники № 7 предложили поднять престиж медработников среднего звена и назначить им дополнительные выплаты и льготы.
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