Штурм от первого лица: десантники захватили опорный пункт ВСУ в курском приграничье (ВИДЕО)

Десантники Армии России захватили опорный пункт ВСУ в курском приграничье. После массированной артиллерийской подготовки и подавления огневых точек противника наши бойцы пошли на штурм укреплённых позиций ВСУ.
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