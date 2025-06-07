Охранники гособъектов в России смогут сбивать беспилотники из пулеметов

Росгвардия предложила новый список оружия для охранников важных государственных объектов в РФ. Соответствующее нововведение появилось в проекте приказа директора службы Виктора Золотова, пишет «Парламентская газета».
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