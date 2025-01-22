«С протянутой рукой»: в Германии призвали не допустить зависимости от газа из США

В Германии предстоят важнейшие выборы, которые предопределят ее будущее и континента в целом. По сути, кампания уже началась, так как звучат первые популистские лозунги, которые на самом деле не станут реальностью.
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