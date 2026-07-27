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MES reclaims 7,500 after the washout — 7,520 is the first test

MES reclaims 7,500 after the washout — 7,520 is the first test

MES reclaims 7,500 after the washout — 7,520 is the first test Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! quantsignals_alpha MES has rebounded sharply from the 7,430–7,440 balance low and is now testing the 7,500–7,520 decision zone on the 1-hour chart.

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