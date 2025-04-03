В Ноябрьском колледже абитуриентам расскажут о современных профессиях

12 апреля в России — единый день открытых дверей. Под руководством преподавателей и амбассадоров «Профессионалитета» школьники и их родители познакомятся с актуальными специальностями, на которые можно обучиться в колледже.
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