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В Ноябрьском колледже абитуриентам расскажут о современных профессиях

В Ноябрьском колледже абитуриентам расскажут о современных профессиях

12 апреля в России — единый день открытых дверей. Под руководством преподавателей и амбассадоров «Профессионалитета» школьники и их родители познакомятся с актуальными специальностями, на которые можно обучиться в колледже.

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