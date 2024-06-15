Незабываемые впечатления для туристов предлагают на Мальте

Валлетта - исторический город, который поражает своим богатым наследием и атмосферой средневековья. Здесь вы можете найти множество интересных достопримечательностей, в том числе церкви, которые, хотя и относительно молоды по сравнению с доисторическими храмами острова, все еще являются великолепными сооружениями.
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