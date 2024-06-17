Djaameel: ПСЖ подписал с Кварацхелией предварительное соглашение

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия. По информации Djaameel в соцсети, между «Пари Сен-Жермен» и игроком уже подписано предварительное соглашение.
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