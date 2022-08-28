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Впервые после визита Пелоси в Тайбей корабли ВМС США зашли в Тайваньский пролив

Впервые после визита Пелоси в Тайбей корабли ВМС США зашли в Тайваньский пролив

Через Тайваньский пролив начали проход два корабля ВМС США. Подобный маневр проводится впервые с момента визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй – этот визит вызвал резкое обострение в отношениях США и Китая.

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