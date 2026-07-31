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Медицина 2.0

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Российские специалисты создали хлеб для похудения

Российские специалисты создали хлеб для похудения

Хлеб, помогающий снижать вес, разработан российскими учеными. в его составе пшеничная цельнозерновая и гречневая мука из непропаренной гречневой крупы, экстракт подсолнечника, пшеничная клейковина, овсяные отруби и прочие ингредиенты.

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