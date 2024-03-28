США будут испытывать дефицит поставок угля до восстановления Балтиморского моста Обрушение моста через реку Патапско, вероятно, станет причиной задержки поставок угля на внутреннем рынке США.
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США будут испытывать дефицит поставок угля до восстановления Балтиморского моста Обрушение моста через реку Патапско, вероятно, станет причиной задержки поставок угля на внутреннем рынке США.
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