Издатели высказались против «деструктивного содержания» детских книг

Представители издательств и авторы детских книг обратились с просьбой предоставить полную версию исследования Союза писателей России, в котором сообщалось, что 60% детских книг якобы формируют негативные установки в сознании детей, пишет «Ъ».
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