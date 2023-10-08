Почему Борисова не винит себя за девять абортов от женатых

К своим 47 годам Дана Борисова стала мамой только один раз. Актриса не всегда была идеальной родительницей для своей единственной дочери Полины, но сейчас упорно старается исправить прошлые ошибки и дать ей все самое лучшее.
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