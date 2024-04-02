Отец одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», Далерджона Мирзоева, заявил Ruptly, что его сын не был религиозен и в мечеть «вообще не ходил».
Отец напавшего на «Крокус» Мирзоева — о сыне: он не ходил в мечеть
Комментарии
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лл
лина любимцева
ТОЛКУ, что они ходят в те мечети. Предложат деньги - пойдут убивать, и мечеть не удержит. Шкуры продажные - есть шкуры продажные... Корчат тут из себя "верующих"... без веры!! Не верю я им...
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16 час.
Eduard
Семейная банда!
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15 час.
Eduard
На дело пощла семейная банда!Папочка уюних больщая сволочь!
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15 час.
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