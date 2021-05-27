Некоторые платы на Intel B560 поймали на том, что они портят производительность старших Rocket Lake-S

Независимый тест YouTube-канала Hardware Unboxed бюджетных материнских плат на чипсете Intel B560 показал, что далеко не все они подходят для использования с процессорами Intel Core 11-го поколения Rocket Lake-S с заявленным показателем TDP 125 Вт.
Независимый тест YouTube-канала Hardware Unboxed бюджетных материнских плат на чипсете Intel B560 показал, что далеко не все они подходят для использования с процессорами Intel Core 11-го поколения Rocket Lake-S с заявленным показателем TDP 125 Вт.
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