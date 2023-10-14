Хитроумный тест: 10 всем известных литературных персонажей, чьи имена никто не помнит

Все их помнят только по фамилии. А вы знаете их по имени? фото: кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», 1979Предлагаем отличную возможность блеснуть тонкими литературными познаниями и при этом хорошей памятью! В этом тесте мы собрали десять персонажей знаменитых, всем известных произведений наших и заграничных писателей.