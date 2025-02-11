Прогноз погоды в Крыму на 11 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 11 февраляВ Симферополе 0 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +5 и малооблачноВ Евпатории +1 и облачно с прояснениямиВ Черноморском 0 и облачно с прояснениямиВ Джанкое -1 и облачно с прояснениямиВ Ялте +5 и облачно с прояснениямиВ Алуште +6 и облачно с прояснениямиЧитать … .