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Путин заявил, что в мире высок риск возникновения новых эпидемий

Путин заявил, что в мире высок риск возникновения новых эпидемий

В мире все еще высок риск возникновения новых эпидемий и особенно уязвим для этих вызовов Африканский континент, он нуждается в наращивании медицинского, технологического и научного потенциала, указывается в приветственной речи президента Владимира Путина к гостям и участникам I Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

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