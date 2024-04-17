Путин заявил, что в мире высок риск возникновения новых эпидемий

В мире все еще высок риск возникновения новых эпидемий и особенно уязвим для этих вызовов Африканский континент, он нуждается в наращивании медицинского, технологического и научного потенциала, указывается в приветственной речи президента Владимира Путина к гостям и участникам I Российско-Африканской международной конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.
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