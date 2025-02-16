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Переговоры об Украине в Саудовской Аравии стартуют в ближайшие дни — Reuters

Переговоры об Украине в Саудовской Аравии стартуют в ближайшие дни — Reuters

Переговоры об Украине в Саудовской Аравии стартуют в ближайшие дни, пишет агентство Reuters. В ближайшие дни официальные лица США и России встретятся в Саудовской Аравии, чтобы начать переговоры, направленные на прекращение почти трехлетнего конфликта.

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