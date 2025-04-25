Украина впервые подтвердила наличие военнопленных на борту сбитого под Белгородом Ил-76

Украина подтвердила наличие военнопленных на борту сбитого под Белгородом Ил-76 Украина фактически подтвердила, что на борту сбитого в 2024 году в Белгородской области самолета Ил-76 были украинские пленные.
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