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  • Людмила Лепаева
    Зачем эта статья ,чтобы людей злить. Мы и так знаем какие у нас суды и это лишний раз подтверждаетСуд решил не прив...
  • Акимова Татьяна
    Генералу Попову срок дали, а этот урод воровал миллиардами и остался невиновным и свободным.Кто отпустил носителя гос...Суд решил не прив...
  • Olga Chuhutina
    Кто бы сомневался.Суд решил не прив...

Украина впервые подтвердила наличие военнопленных на борту сбитого под Белгородом Ил-76

Украина впервые подтвердила наличие военнопленных на борту сбитого под Белгородом Ил-76

Украина подтвердила наличие военнопленных на борту сбитого под Белгородом Ил-76 Украина фактически подтвердила, что на борту сбитого в 2024 году в Белгородской области самолета Ил-76 были украинские пленные.

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