Китай поддерживает Ливан в обеспечении суверенитета и безопасности  

Китай твердо поддерживает Ливан в защите его суверенитета, безопасности и национального достоинства. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Нью-Йорке для обмена мнениями по ситуации на Среднем Востоке, сообщает romanian.
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