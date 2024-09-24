Китай поддерживает Ливан в обеспечении суверенитета и безопасности  

Китай твердо поддерживает Ливан в защите его суверенитета, безопасности и национального достоинства. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Ливана Абдаллой Бу Хабибом в Нью-Йорке для обмена мнениями по ситуации на Среднем Востоке, сообщает romanian.