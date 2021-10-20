Ридер ONYX BOOX Faust 4 — передовые характеристики в классическом корпусе

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, сообщила о пополнении популярной серии букридеров, посвящённой бессмертному произведению Иоганна Вольфганга Гете, новой моделью ONYX BOOX Faust 4 на платформе Android.
Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX International, сообщила о пополнении популярной серии букридеров, посвящённой бессмертному произведению Иоганна Вольфганга Гете, новой моделью ONYX BOOX Faust 4 на платформе Android.
Свежие комментарии