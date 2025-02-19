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Почему США наложили на Украину репарации как на проигравшую сторону

Почему США наложили на Украину репарации как на проигравшую сторону

Ознакомление с некоторыми условиями проекта договора по передаче Соединенным Штатам всех прав на 50% природных и иных ресурсов Украины в качестве оплаты за ранее оказанную помощь военно-технического и финансового характера, вызвало двоякое ощущение.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Спасибо, не забыли ни идиотских договорняков, ни предательства генералов. Так что всё может быть.
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6 час.
Алексей Тан
Трамп и Байден, хотели чужими руками ( европейского полуострова и украиной) обобрать Россию!.... но получил ОБЛОМ... и сейчас в злобе от своей неудачи... начинает пожирать своих &quot;союзников&quot;... и свои кишки.
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5 час.
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