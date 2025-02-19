Почему США наложили на Украину репарации как на проигравшую сторону

Спасибо, не забыли ни идиотских договорняков, ни предательства генералов. Так что всё может быть.

Алексей Тан

Трамп и Байден, хотели чужими руками ( европейского полуострова и украиной) обобрать Россию!.... но получил ОБЛОМ... и сейчас в злобе от своей неудачи... начинает пожирать своих "союзников"... и свои кишки.