Армения идёт в Европу

Ереван подал документы на вступление в ЕС. Формально — это начало долгого бюрократического пути. По факту — это геополитическая смена вектора, которая уже обошлась Армении отношениями с Россией и теперь рискует обойтись гораздо дороже.
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