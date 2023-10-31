Бывшая глава российского Ситибанка стала главным управляющим Citi в ОАЭ

Мария Иванова, бывшая председательница правления российского Ситибанка, входящего в глобальную Citigroup, назначена на должность главного управляющего Citi в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишет Reuters со ссылкой на сообщение транснациональной финансовой группы.
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