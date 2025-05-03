Законопроект об ответственности для дропперов Госдума рассмотрит приоритетно

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный комитет по государственному строительству и законодательству законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – лиц, которые под влиянием злоумышленников или за деньги оформляют и передают свои банковские карты мошенникам, чтобы те могли вывести туда похищенные деньги.