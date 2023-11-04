Медведев поздравил граждан РФ с Днем народного единства

Erl Schweizer

Не готовит Путин снова рокировку с Медведевым? 150 миллионов человек, но нельзя среди них готовить, находить, организовывать соревнование компетенций, здоровья, перспективности по категориям патриотизма, компетенции, нравственности, ответственности, чести, выгоды для государства, не только для единиц из 150 миллионов? Личность важнее системы государственного управления?