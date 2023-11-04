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Медведев поздравил граждан РФ с Днем народного единства

Медведев поздравил граждан РФ с Днем народного единства

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев поздравил жителей РФ с Днем народного единства.Новость дополняется .

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Комментарии
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Erl Schweizer
Не готовит Путин снова рокировку с Медведевым? 150 миллионов человек, но нельзя среди них готовить, находить, организовывать соревнование компетенций, здоровья, перспективности по категориям патриотизма, компетенции, нравственности, ответственности, чести, выгоды для государства, не только для единиц из 150 миллионов? Личность важнее системы государственного управления?
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