Putin suggested that Pashinyan decide more quickly about joining the EU

Armenia needs to decide on joining the EU as soon as possible. This was stated by Russian President Vladimir Putin at a meeting with Prime Minister Nikol Pashinyan on the sidelines of the SCO summit.
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