Мурашко рассказал, на сколько повысят зарплаты медикам в 2025 году

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в следующем году медикам повысят зарплаты. Такое заявление он сделал на 10-м пленуме ЦК профсоюза работников здравоохранения России, пишут «Известия».
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