Кино: Расстался с Гомес и Гринёвой, похоронил сына и сам вернулся с того света: Повороты судьбы Андрея Звягинцева

Он снял всего 8 фильмов, но при этом каждый из них стал сенсацией в мире кино. Благодаря своим творениям Андрей Звягинцев завоевал множество авторитетных кинонаград, был номинирован на получение «Оскара» и «Золотого глобуса».
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