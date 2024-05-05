Эндокринолог Русс: тяга к сладкому свидетельствует о нарушениях в организме

Неконтролируемое потребление сладкого может привести к развитию диабета II типа. Справиться с тягой к сладкому бывает непросто, так как она обусловлена как физиологическими, так и психологическими причинами, рассказали «Известия».
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