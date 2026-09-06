Трамп: Испания – страна, неспособная контролировать собственные границы

Испания – это страна, неспособная контролировать собственные границы. Этому мешает её миграционная политика.
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