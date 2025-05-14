Baijiahao: Путин и Си Цзиньпин ударили по больному месту Японии за провокации

Россия и Китай напомнили Японии о её милитаристском прошлом и призвали не повторять ошибок прошлого.Токио проводит различные провокации вблизи Курильских островов, выражает различные претензии и вводит санкции.
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