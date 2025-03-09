Apple выиграла патентный спор и добилась ввоза в США смарт-часов Apple Watch

Федеральный апелляционный суд США подтвердил решение Судебно-апелляционного совета по патентам по поводу того, что три патента компании AliveCor, связанные с датчиком контроля сердечного ритма, являются «непатентоспособными».
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