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Экипажи Ка-52 обрушили ракетный вихрь на опорный пункт ВСУ: Обнародованы уникальные кадры из зоны СВО

Экипажи Ка-52 обрушили ракетный вихрь на опорный пункт ВСУ: Обнародованы уникальные кадры из зоны СВО

В Сети обнародованы уникальные кадры из зоны СВО. На них показано, как экипажи вертолёта Ка-52 обрушили ракетный вихрь на опорный пункт боевиков ВСУ.

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