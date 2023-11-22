Орловцы просят Бастрыкина вновь обратить внимание на уголовные дела в ТТП

Группа жителей города Орла обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину. Орловцы просят его обратить внимание на прекращение уголовного дела, касающегося МУП «ТТП», расследуемого в СУ СК Орловской области.
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