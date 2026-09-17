Аэропорт Краснодара прекратит работу на сутки: что случилось

- В этот день на инфраструктуре аэропорта будут проводиться плановые ремонтные работы,- говорится в сообщении, детали и пояснения, какие это работы, не приводятся.
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